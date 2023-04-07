Vahit Kayrıcı kimdir? Vahit Kayrıcı kaç yaşında, nereli? Vahit Kayrıcı hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Vahit Kayrıcı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Vahit Kayrıcı kaç yaşında, nereli? Vahit Kayrıcı hayatı ve biyografisi! Vahit Kayrıcı kimdir?
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VAHİT KAYRICI KİMDİR?
Muhasebeci, iş adamı, siyasetçi, milletvekili. 1956, Sungurlu / Çorum doğumlu. Baba adı Mehmet Ali, anne adı Asiye. AİTİA Mali Bilimler Muhasebe Yüksek Okulu mezunu. Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü Teknik Elemanı, Özel Sektörde Yönetici olarak çalıştı. Serbest ticaretle uğraştı. Vahit Kayrıcı, MHP'den XXI. Dönem (18.04.1999 – 03.11.2002) Çorum Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı.Evli, 3 çocuk babasıdır.