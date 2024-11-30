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Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7533 sayılı 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiğini belirterek, usulsüz çakar kullanan sürücülere, 96 bin lira idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Son dönemde artan usulsüz çakarlı araç kullanımın önüne geçmek için hükümet harekete geçti. 7533 sayılı 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle usulsüz çakarlı araç kullananlara uygulanacak para cezası 96 bin liraya çıkarıldı.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre para cezasının yanı sıra sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.

Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.

Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

RUHSATSIZ SİLAHTA 4 YILA KADAR HAPİS

Aynı kanun kapsamında yer alan ruhsatsız silah satın alan, bulunduran ya da taşıyan kişilerle ilgili düzenlemelere de değinen Yerlikaya, "Kanun hükmüne aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Kanun hükümlerine aykırı silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak" dedi.

Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ceza
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