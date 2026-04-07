Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Bengü gözaltında

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Bengü gözaltına alındı. Bengü Yerden'le beraber İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso gibi ünlü isimler de gözaltına alındı.

BENGÜ ERDEN KİMDİR?

Bengü Erden, 2 Nisan 1979’da İzmir’de doğan Türk pop müziği şarkıcısıdır. Müzik kariyerine aranjör ve vokalist olarak başlayan Bengü, 2000 yılında çıkardığı Hoş Geldin albümüyle profesyonel müzik hayatına adım attı. Bağlasan Durmam, Korkma Kalbim ve Sahici gibi hit şarkılarla tanındı. Uzun yıllardır pop müzik sahnesinde aktif olan Bengü, konserleri ve televizyon projeleriyle de adından söz ettirmektedir.