Üniversiteler halka açıldı mı? Üniversitelere herkes girebiliyor mu? Hangi üniversiteler halka açıldı?

Üniversiteler halka açıldı mı? Sorusu, gündeme gelen fotoğraflar ve videolar ile birlikte merak edilmekte ve araştırılmakta. Bir süredir Üniversitelerin halka açılacağı konuşuluyordu. Bugün paylaşılan görsellerde vatandaşların İstanbul Üniversitesine girdiği ve ders işlendiği esnada vatandaşların öğrencileri izlemesi gündem oldu. Peki, Üniversiteler halka açıldı mı? Üniversitelere herkes girebiliyor mu? Hangi üniversiteler halka açıldı?

ÜNİVERSİTELER HALKA AÇILDI MI?

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini duyurmasının ardından Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı.Üniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak. Buna göre sadece İstanbul Üniversitesi halka açıldı.