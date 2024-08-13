Üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama! Üniversite yerleştirme sonuçları için tıkla!

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YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayaliyle girdiği YKS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebiliyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adayların tercihleri değerlendirildikten sonra, bireysel sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenebilecekleri bildirildi. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.