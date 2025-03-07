Umudumuz Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Umudumuz Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Umudumuz Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Umudumuz Şaban konusu nedir, Umudumuz Şaban oyuncuları kimler ve Umudumuz Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arkadaşlarının Ringo diye çağırdığı Şaban, kovboy filmlerine meraklı bir kahveci çırağıdır. Günün birinde İstanbul'dan gelen bir telgrafla hayatı değişir. Ölen amcasının ona bıraktığı kahveyi devralmak üzere İstanbul'a doğru yola çıkar. Bu arada İstanbul'da mahalleli kabadayı Yedibela Recep ve adamlarından bıkmıştır. Recep'in haraç bölgesi olan mahalleyi yıkıp yerine site yapmak isteyen müteahhit Muhteşem ünlü tetikçi Mardinli Arif'i kiralayarak onu öldürtür. Cinayet mahalleye ayak basar basmaz bir kovboy filminin ortasında bulan Ringo Şaban'ın üzerine kalır. Bir anda adı efsaneye dönüşen Şaban artık Muhteşem'e karşı mahallelinin tek umudu olur.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YAPIM YILI : 1979

OYUNCULAR : KEMAL SUNAL, SERPİL NUR, TURGUT ÖZATAY, MUHTEŞEM DURUKAN, ALPAY İZER