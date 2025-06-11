Ümit Özdağ duruşmasında ne oldu? Ümit Özdağ ne söyledi? SON DAKİKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargı süreci, son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Ümit Özdağ hakkında talep edilen hapis cezası ve dava sürecindeki önemli detaylar, kamuoyunun yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Ümit Özdağ'ın duruşmasında neler yaşandı? Ümit Özdağ'ın mahkeme süreci nasıl ilerliyor? İşte, merakla beklenen tüm detaylar ve son durum…

ÜMİT ÖZDAĞ'IN DURUŞMASINDA NE OLDU? (11 HAZİRAN)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı dosyanın ilk duruşması bugün gerçekleştiriliyor. Uzun bir süredir kamuoyundan uzak kalan Özdağ, duruşma salonunda ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Ümit Özdağ duruşmasında ne oldu

Savunmasında dikkat çeken ifadelere yer veren Özdağ, tutuklanma gerekçesinin kamuoyunda bilinen iddialar olmadığını vurguladı. Ümit Özdağ; "Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir. Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında 'kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu' diyecek." şeklinde konuştu.

Duruşmada Özdağ'ın açıklamaları kadar salondaki yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

İLK DURUŞMA 29 NİSAN'DA GÖRÜLMÜŞTÜ!

Ümit Özdağ hakkında açılan dosya, 17 Şubat tarihinde ana davadan ayrılmıştı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilen Özdağ'ın bu dosyaya ilişkin ilk duruşması ise 29 Nisan'da İstanbul Çağlayan'daki 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılmıştı.