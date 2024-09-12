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TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır?

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Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. Sınav sonuçlarının ne zaman ve hangi platform üzerinden erişilebilir olacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve bu sonuçlara nasıl erişilebileceği konusundaki detaylar, adaylar tarafından merak ediliyor. TUS sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınavın yapıldığı tarihe bağlı olarak ÖSYM tarafından belirleniyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları, 12 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır?

TUS SONUÇLARI 2024 NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır?

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

Şifrenizi unuttuysanız, ÖSYM'nin sağladığı "Şifremi Unuttum" seçeneğinden yararlanarak yeni bir şifre alabilirsiniz.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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