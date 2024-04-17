Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. 2024 TUS/1 sınavına katılım sağlayan adaylar "TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nereden bakılır? sorularının cevapları merak ediliyor. TUS sonuçları açıklandı mı? 2024 TUS ÖSYM 1. Dönem sonuç sorgulama ekranı!

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

TUS 1. DÖNEM SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI!