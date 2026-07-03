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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde hukuk sistemini modernleştirmek amacıyla Avrupa'dan alınan kanunlar arasında hangisi yanlış eşleştirilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde hukuk sistemini modernleştirmek amacıyla Avrupa'dan alınan kanunlar arasında hangisi yanlış eşleştirilmiştir
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde hukuk sistemini modernleştirmek amacıyla Avrupa'dan alınan kanunlar arasında hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde hukuk sistemini modernleştirmek amacıyla Avrupa'dan alınan kanunlar arasında hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞ SÜRECİNDE HUKUK SİSTEMİNİ MODERNLEŞTİRMEK AMACIYLA AVRUPA'DAN ALINAN KANUNLAR ARASINDA HANGİSİ YANLIŞ EŞLEŞTİRİLMİŞTİR?

Türk Medeni Kanunu-İsviçre

Türk Ceza Kanunu- İtalya

Türk Borçlar Kanunu- Almanya

Türk Ticaret Kanunu - Almanya

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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