Türkçe ses teknolojisinde küresel başarı: Freya TTS Adam V1, Design Arena’da zirvede

Yapay zekâ destekli ses teknolojileri geliştiren Freya, geliştirdiği yeni ses modeli TTS Adam V1 ile küresel ölçekte önemli bir başarıya imza attı. Freya’nın modeli, Design Arena’nın Audio Realism Benchmark değerlendirmesinde modeller arasında ilk sırada yer alırken, insan sesinin hemen arkasında konumlandı.

Design Arena’nın benchmark’ında dinleyiciler, aynı içeriğin iki farklı seslendirmesini model bilgisi olmadan dinleyerek hangisinin daha insani olduğuna karar veriyor. Her karşılaştırma bir oy olarak değerlendirilirken, sonuçlar Bradley-Terry modeli üzerinden Elo puanına dönüştürülüyor. Gerçek insan kayıtları da aynı havuza dahil edilerek modellerin insan sesine ne kadar yaklaştığı ölçülüyor.

“Sesli yapay zekânın geleceğini Türkiye’den inşa ediyoruz”

Freya Kurucusu ve CEO’su Ahmet Tunga Bayrak, şirketin yeni ses modeli ve gelecek hedefleriyle ilgili değerlendirmesinde şöyle konuştu: “Freya olarak sesli yapay zekânın geleceğini yalnızca hazır teknolojileri kullanarak değil, temel modellerimizi kendimiz geliştirerek inşa etmeyi hedefliyoruz. TTS Adam V1’in Design Arena’nın kör dinleme testinde insan sesinin hemen arkasında yer alarak ses modelleri arasında ilk sıraya çıkması, bu yaklaşımımızın geldiği noktayı göstermesi açısından bizim için çok değerli. Önümüzdeki dönemde Freya Labs üzerinden Türkçe öncelikli temel ses modellerimizi geliştirmeye devam ederken, farklı coğrafyalar ve daha az kaynaklı diller için de foundational modeller geliştirerek dünyadaki en iyi ses teknolojilerini sunmayı hedefliyoruz.”

Ses teknolojisini sıfırdan geliştiriyor

Freya’nın geliştirdiği teknoloji, yalnızca ses üretmekle sınırlı değil. Freya, bankalar ve sigorta şirketleri başta olmak üzere kurumsal müşteriler için insan gibi konuşan yapay zekâ sesli asistanlar geliştiriyor. 300’ün üzerinde temsilcili çağrı merkezlerinde gelen ve giden aramaları uçtan uca yürütebilen sistem; tahsilat, hasar dosyası sorgulama, poliçe bilgilendirme, randevu ve kampanya aramaları gibi farklı senaryolarda kullanılabiliyor.

Freya’nın çözümü, yüksek hacimli çağrı trafiğiyle çalışan çağrı merkezlerinde, müşterilerin aynı konu için tekrar tekrar araması ve kural tabanlı IVR sistemlerinin çağrıların önemli bölümünü müşteri temsilcisine aktarması gibi sorunlara odaklanıyor. Yapay zekâ ajan çağrıları insan seviyesinde karşılayarak yalnızca gerçekten gerekli olan durumlarda çağrıyı müşteri temsilcisine devrediyor. Şirket, bu sayede operasyonel maliyetlerde %80’e varan avantaj sağladığını belirtiyor.

Freya aynı zamanda Türkçe ses teknolojileri alanında kendi modellerini sıfırdan geliştiriyor. Şirket, Türkçe için geliştirdiği foundational ses modelini açık kaynak olarak yayınlarken, ses modelini ayrı bir ürün olarak da sunmaya başladı. Metinden sese API’si sayesinde kurumlar bu teknolojiyi kendi uygulamalarına doğrudan entegre edebiliyor.

Finans ve sigortada gerçek kullanım alanları

Freya’nın sesli yapay zekâ platformu, finans ve sigorta başta olmak üzere müşteri hizmetleri operasyonlarında kullanılabiliyor. Sistem, sesli görüşmelerin yanı sıra dokümanlardan bilgi çekme, görüşme analitiği oluşturma ve CRM ile operasyon sistemlerine entegrasyon gibi görevleri de gerçekleştirebiliyor.

Platform, kurumların ihtiyaçlarına göre cloud veya on-premise olarak kurulabiliyor. Freya’nın bilgi setine göre sistem, verinin yurtdışına çıkmadığı Türkiye’de yerleşik altyapılarda da çalıştırılabiliyor ve BDDK, SEDDK ve KVKK uyumluluğu gözetilerek geliştiriliyor.

Partners Tech’in yeni dönem girişimlerinden

Freya, Garanti BBVA’nın girişimcilere yönelik programı Garanti BBVA Partners Tech’in de yeni dönem girişimleri arasında yer alıyor. Bu yıl 10. dönemi gerçekleşen Program kapsamında Freya, girişimcilere sağlanan mentorluk, eğitim, iş ve network geliştirme gibi alanlarda desteklerden faydalanıyor.