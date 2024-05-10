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Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek?

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Tramer, trafik sigortası yaptırmış olan araçların hasar geçmişini sorgulamak için kullanılan bir sistemdir. Hasar kaydı ve Tramer çoğunlukla aynı anlamda kullanılır çünkü her iki terim de aracın geçmişteki hasar durumunu ifade eder. 'Arabada Tramer yok' ifadesi, aracın daha önce herhangi bir hasar kaydının olmadığını gösterir.

Tramer, Türkiye'deki motorlu araçların trafik sigortası poliçelerine ilişkin bilgilerin ve araçların geçmişteki trafik sigortası hasar kayıtlarının saklandığı bir veritabanı sistemidir. Peki, Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek?

TRAMER NEDİR?

Tramer, "Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi"nin kısaltmasıdır. Bu veritabanı, sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçelerine ilişkin bilgi alışverişini sağlar ve sigortalı araçların geçmişteki hasar kayıtlarını tutar.

Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek?

TRAMER VE HASAR KAYDI AYNI MI?

Tramer ve hasar kaydı aynı değildir. Tramer, trafik sigortası poliçelerine ilişkin genel bilgileri içerirken, hasar kaydı ise belirli bir aracın geçmişte yaşadığı hasarları ve bu hasarlarla ilgili detayları gösterir.

Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek?

ARABADA TRAMER YOK NE DEMEK?

Bir araçta "Tramer yok" ifadesi, genellikle aracın trafik sigortası poliçesi olmadığı veya poliçe bilgilerinin Tramer'de kayıtlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda aracın trafik sigortası olup olmadığı veya geçmişteki hasar kayıtlarının Tramer'de görünüp görünmediği sorgulanabilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sigorta Trafik Gündem Otomobil Teknoloji Haberler

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