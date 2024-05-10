Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek?

Tramer, Türkiye'deki motorlu araçların trafik sigortası poliçelerine ilişkin bilgilerin ve araçların geçmişteki trafik sigortası hasar kayıtlarının saklandığı bir veritabanı sistemidir. Peki, Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek?

TRAMER NEDİR?

Tramer, "Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi"nin kısaltmasıdır. Bu veritabanı, sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçelerine ilişkin bilgi alışverişini sağlar ve sigortalı araçların geçmişteki hasar kayıtlarını tutar.

TRAMER VE HASAR KAYDI AYNI MI?

Tramer ve hasar kaydı aynı değildir. Tramer, trafik sigortası poliçelerine ilişkin genel bilgileri içerirken, hasar kaydı ise belirli bir aracın geçmişte yaşadığı hasarları ve bu hasarlarla ilgili detayları gösterir.

ARABADA TRAMER YOK NE DEMEK?

Bir araçta "Tramer yok" ifadesi, genellikle aracın trafik sigortası poliçesi olmadığı veya poliçe bilgilerinin Tramer'de kayıtlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda aracın trafik sigortası olup olmadığı veya geçmişteki hasar kayıtlarının Tramer'de görünüp görünmediği sorgulanabilir.