Trafik Sigortasında Kaza, Tazminat ve Hak Süreçleri

Trafik Sigortası Ne Zaman Yapılmalı?

Zorunlu trafik sigortası, aracın trafiğe çıkabilmesi için gereken ön koşullardan biridir. Yeni bir araç alındığında ya da araç devredildiğinde, poliçenin yeni sahibi adına geçerli olması gerekir. Poliçesiz bir aracın trafikte kullanılması mümkün değildir.

Poliçenin vadesi genellikle bir yıldır ve süresi dolmadan yenilenmesi gerekir. Yenilemenin aksamaması, hem yasal bir boşluk oluşmasını hem de bu dönemde yaşanacak bir kazada teminatsız kalma riskini önler.

Kaza Anında İzlenmesi Gereken Adımlar

Bir kaza yaşandığında ilk adım, güvenliği sağlamak ve ardından kaza tutanağını düzenlemektir. Maddi hasarlı kazalarda taraflar çoğu zaman anlaşmalı kaza tespit tutanağı doldurabilir. Tutanağın eksiksiz ve doğru doldurulması, sonraki hasar sürecinin sağlıklı ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. Trafik sigortası seçenekleri değerlendirilirken, hasar ve destek süreçlerinin ne kadar anlaşılır tanımlandığına da bakmak faydalı olur.

Tutanak sonrasında hasar, kusur durumuna göre ilgili tarafın sigortasına bildirilir. Karşı tarafın kusurlu olduğu bir kazada, zarar gören taraf kusurlu sürücünün trafik sigortasından tazminat talebinde bulunabilir. Belgelerin düzenli tutulması bu süreci hızlandırır.

Teminat Limitleri ve Limit Aşımı

Zorunlu trafik sigortasının teminatları, yasal olarak belirlenen ve her yıl güncellenen limitler dahilinde işler. Bu limitler maddi hasar, sağlık giderleri ve sakatlanma-vefat gibi başlıklar için ayrı ayrı tanımlanır.

Önemli bir nokta, oluşan zararın poliçe limitini aşması durumudur. Böyle bir durumda limitin üzerinde kalan tutardan, kusurlu araç sahibi şahsen sorumlu olabilir. Bu da trafik sigortasının temel bir koruma sağladığını, ancak kaskodan farklı olarak sınırlı bir teminat yapısına sahip olduğunu gösterir.

Sigorta Hangi Durumlarda Rücu Edebilir?

Trafik sigortası, kazada zarar gören üçüncü kişinin zararını karşılar; ancak bazı durumlarda sigorta şirketi ödediği tazminatı kusurlu sürücüye geri yansıtabilir. Buna rücu denir. Alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, geçerli bir sürücü belgesine sahip olmamak gibi durumlar rücu sebebi olabilir.

Bu nedenle poliçenin sağladığı güvencenin, sürücünün kurallara uygun davranmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu unutmamak gerekir. Kurallara aykırı davranışlar, teminatın sağladığı korumayı sürücü açısından riske atabilir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Bir kazada kusuru olmayan tarafın aracı onarılsa bile, araç ikinci el piyasasında kaza geçmişi nedeniyle değer kaybedebilir. Bu kayıp, belirli koşullar altında kusurlu tarafın sigortasından talep edilebilen bir haktır.

Değer kaybı talebinde kusur durumu, aracın yaşı ve hasarın niteliği gibi etkenler rol oynar. Bu hakkın varlığını bilmek, kazada mağdur olan sürücülerin zararını daha kapsamlı şekilde telafi etmesine yardımcı olur.

Zorunlu trafik sigortası, yalnızca yasal bir gereklilik değil, kaza anında devreye giren işlevsel bir güvencedir. Poliçenin ne zaman yapılması gerektiğini, kaza sürecini, limitleri ve hakları bilmek, olası bir olayda çok daha hazırlıklı olmayı sağlar. Poliçe ve yenileme sürecini sade adımlarla yönetmek isteyenler, Eureko Sigorta trafik sigortası seçeneklerini inceleyerek aracına uygun çözümü değerlendirebilir.