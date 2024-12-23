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Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı?

Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı?
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Son günlerde sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan TikTok hakkında "TikTok kapatılacak mı?" sorusu gündemi meşgul ediyor. Özellikle platformun güvenlik politikaları ve kullanıcı gizliliğiyle ilgili iddialar, dünya genelinde bazı ülkelerin TikTok'a yönelik yasaklama kararlarını gündeme taşıdı. Peki, TikTok Türkiye'de kapatılacak mı? İşte konuya dair detaylar!

TikTok kapatılacak mı? sorusu, son dönemde platformla ilgili çıkan güvenlik tartışmaları ve veri ihlali iddiaları nedeniyle sık sık gündeme gelmeye başladı. Bazı ülkelerde TikTok'a erişimin sınırlandırılması, Türkiye'deki kullanıcılar arasında da benzer bir durumun olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Peki, Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Tiktok'a erişim engeli gelecek mi? Detaylar haberimizde...

TIKTOK KAPATILACAK MI?

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, popüler sosyal medya uygulamasının 2025 yılı itibarıyla 1 yıllığına erişime kapatılacağını duyurdu. Rama, söz konusu kararı, 'mahallenin serserisi' olarak nitelendirdiği TikTok'un, gençler arasında şiddeti körüklediği gerekçesiyle aldıklarını ifade etti.

Tiktok kapatılacak mı?

TIKTOK TÜRKİYE'DE KAPATILACAK MI?

Türkiye'de yürürlükte olan sosyal medya kanunları, platformların yasal temsilcilik açmasını ve içeriklerle ilgili hızlı müdahale süreçleri geliştirmesini şart koşuyor. TikTok, Türkiye'de yasal temsilcilik açan platformlar arasında yer alıyor. Bu nedenle şu an için herhangi bir kapatma durumu söz konusu değil, ancak düzenlemelere uymadığı takdirde yaptırımlarla karşılaşabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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