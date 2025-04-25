TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ || Tiktok'a neden girilmiyor, sorun ne? (25 NİSAN 2025)

25 Nisan 2025 Cuma sabahı itibarıyla birçok TikTok kullanıcısı, uygulamaya erişim sağlayamadıklarını belirterek sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Uygulamanın aniden açılmaması ve içeriklerin yüklenmemesi, platformda teknik bir sorun olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Kullanıcılar, "TikTok çöktü mü?" sorusuna yanıt ararken, yaşanan erişim probleminin nedeni merak konusu oldu. Peki, 25 Nisan 2025 tarihinde TikTok neden açılmıyor, sorun ne zaman giderilecek? İşte yaşanan son gelişmeler ve detaylar…

TİKTOK SORUNU NEDİR, NEDEN GİRİLMİYOR?

25 Nisan 2025 Cuma sabahı itibarıyla TikTok kullanıcıları, uygulamaya erişim sağlayamadıklarını bildiriyor. Türkiye genelinde pek çok kişi, TikTok'un açılmaması, videoların yüklenmemesi ve içeriklere erişilememesi gibi problemlerle karşı karşıya kaldı.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ

Şu ana kadar platformdan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, daha önceki benzer vakalarda olduğu gibi teknik altyapı sorunları veya sunucu yoğunluğu yaşanabileceği değerlendiriliyor. Bazı kullanıcılar ise aynı saatlerde Instagram'da da benzer erişim sıkıntıları yaşandığını bildiriyor. Bu durum, sosyal medya servislerinde genel bir teknik aksaklık yaşanıyor olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

TİKTOK NEDEN AÇILMIYOR

TİKTOK NEDEN AÇILMIYOR?

TikTok'a erişim sorunu yaşayan kullanıcıların, uygulamayı güncellemeleri, internet bağlantılarını kontrol etmeleri ve gerekirse cihazlarını yeniden başlatmaları öneriliyor. Platformla ilgili gelişmeler için TikTok'un resmi sosyal medya hesapları ve destek sayfaları takip edilebilir.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

TikTok'ta son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

TikTok'ta son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler