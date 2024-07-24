Testo Taylan kaç yaşında, nereli? Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu?

Testo Taylan kimdir? Youtube'ta yüz binlerce aboneye sahip olan Testo Taylan'ın gerçek adı ne takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu? Detaylar!

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Testo Taylan 30 Ekim 1997 yılında doğmuştur.Testo Taylan'nın gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız'dır.

27 yaşında olan Testo Taylan, İzmir Fen Lisesi mezunu olup şuan da ODTÜ'de Bilgisayar Mühendisliği öğrencisidir. Taylan spor hayatına powerlifter olarak başlamış ve çeşitli yarışmalara katılmıştır. YouTube kanalında eğlence odaklı içerikler ve seyahat videoları yer almaktadır.

Testo Taylan, 190 cm boyunda ve 90-100 kg ağırlığındadır.