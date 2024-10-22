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Teröristbaşı Fetullah Gülen neden öldü?

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Fetullah Gülen, FETÖ'nün terörist lideri, hayatını kaybetmişti. Teröristbaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'nün geleceği ve Türkiye'nin bu duruma tepkisi merak konusu oldu. Birçok kişi FETÖ lideri Fetullah Gülen'in neden öldüğünü de merak ediyor.

15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama yapıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Gülen'in ölüm haberini, yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ'ye yakın internet siteleri de doğruladı. Peki, Teröristbaşı Fetullah Gülen neden öldü? Detaylar haberimizde...

TERÖRİSTBAŞI FETULLAH GÜLEN NEDEN ÖLDÜ?

FETÖ elebaşının St. Luke Hastanesi'nde 4 gün tedavi gördüğünü belirten Dr. Degler "Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen neden öldü?

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Teröristbaşı Fetullah Gülen neden öldü?
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