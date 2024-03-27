Tekirdağ Belediyesi hangi parti? Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden seçilmiştir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu. Peki, Tekirdağ Belediyesi hangi parti? Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden seçilmiştir?

TEKİRDAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Tekirdağ Belediyesi seçimlerinde CHP adayı Kadir Albayrak, toplamda 318,246 oy alarak %51,18'lik bir oranla zafer elde etti ve belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Mestan Özcan ise %43,85 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. HDP adayı Şadi Özdemir %1,88 oranında oy alırken, DSP adayı Mehmet Yaman %1,13 oy oranıyla dördüncü sırayı aldı. Saadet Partisi adayı Fethi Pehlivan ise %0,99 oranında oy aldı.