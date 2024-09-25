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Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
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Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan " Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu" yayınlanan tanıtımları ile daha yayına girmeden tüm dikkatleri üzerine çekti. Süper zekâ bir gencin, unutkan bir babayla birlikte verdikleri hayat mücadelesini anlatacak dizi, karakterleri ile de çok konuşulacak. Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden " Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu" unutkan bir baba ile süper zeka bir oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak. Öte yandan dizide büyük sır da açığa çıkacak. Peki, Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benim savaşım artık sadece seninle değil Fecir!"

Umut başta Fecir olmak üzere tüm kan emicilere savaş açıyor. Umut, Marko'yu yakından incelemeye başlıyor. Marko, Fecir ile el ele verip tüm kanunsuzlukları korkusuzca yapıyor. Peki Umut, Fecir ve Marko'ya karşı başlattığı adalet savaşını kazanabilecek mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benim savaşım artık sadece seninle değil Fecir!"

Umut başta Fecir olmak üzere tüm kan emicilere savaş açıyor. Umut, Marko'yu yakından incelemeye başlıyor. Marko, Fecir ile el ele verip tüm kanunsuzlukları korkusuzca yapıyor. Peki Umut, Fecir ve Marko'ya karşı başlattığı adalet savaşını kazanabilecek mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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