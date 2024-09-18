Taş Kağıt Makas 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 18. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden " Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu" unutkan bir baba ile süper zeka bir oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak. Öte yandan dizide büyük sır da açığa çıkacak. Peki, Taş Kağıt Makas 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 18. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benim savaşım artık sadece seninle değil Fecir!"

Umut başta Fecir olmak üzere tüm kan emicilere savaş açıyor. Umut, Marko'yu yakından incelemeye başlıyor. Marko, Fecir ile el ele verip tüm kanunsuzlukları korkusuzca yapıyor. Peki Umut, Fecir ve Marko'ya karşı başlattığı adalet savaşını kazanabilecek mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taş Kağıt Makas 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taş Kağıt Makas dizisinin 14. bölümünde Umut cezaevinden kurtulmak için elindeki tüm kozları oynuyor!

Umut'a kurulan komployla birlikte Emirkıranlar önemli bir koz elde ederler. Bünyamin Emirkıran da hapse girince, iki tarafta durumlar eşitlenir.

Umut, Harun ve Alev tarafı; komplonun içinden çıkabilmek için beraber hareket ederler. Fakat karşı tarafın hamleleri gittikçe acımasız bir hal almaya başlar. Her şey, son duruşmada çözülecektir. Emirkıranlar'ın ve kirli yapının deşifre edileceği o büyük duruşma… Duruşmaya hazırlanan Harun ve Umut, önemli bir teklif alırlar.

Büyük duruşma yaklaşırken iki taraf için hesaplaşmalar başlar. Sonunda kim kazanır? Büşra Korkmaz cinayetinin faili Fecir mi? Adaleti sağlamak için mahkumluğu bile göze alan Umut mu?

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.