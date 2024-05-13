Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru neydi?
Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olan Tanzimat Fermanı, hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, bu kez tarih ve bilgi dolu bir soruyla gündeme oturdu.
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmacısı "Tanzimat Fermanı" hakkında sorulan zorlayıcı soruya çift cevap joker hakkını kullanarak zor anlar yaşadı. Peki, Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
TANZİMAT FERMANI AHANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE İLAN EDİLMİŞTİR?
Tanzimat Fermanı, Osmanlı'nın hukuk, eğitim, yönetim ve askeri alanlarda gerçekleştirdiği reformları içerir. Bu ferman, toplumun her kesimine eşit haklar tanıyan ve adaleti sağlamayı amaçlayan bir dizi düzenlemeyi de beraberinde getirmiştir. Tanzimat Fermanı, II. Mahmud döneminde, II. Mahmud'un oğlu ve halefi olan Abdülmecid'in saltanatında ilan edildi.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDAKİ SORU NEYDİ?
Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
A) 2. Mahmud
B) Abdülmecid
C) Abdülaziz
D) 2. Abdülhamid
Ferman, 3 Kasım 1839 tarihinde, II. Mahmud döneminde Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın da etkisiyle, modernleşme ve reform sürecini başlatmak amacıyla yayımlandı.