Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.
- İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı.
- Şişhane istasyonu intihar girişimi nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.
- Metro araçları Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecek.
İstanbul'da M2 Yenikapı- Hacıosman metrosunda sabah saatlerinde bir intihar girişimi yaşandı.
İSTASYON KAPATILDI
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.