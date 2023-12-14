Sri Lanka, Hindistan Okyanusu'nda yer alan ve tarihi zenginlikleri, nefes kesen doğal güzellikleriyle ünlü bir ülkedir. Bu yazıda, Sri Lanka'nın coğrafi konumu, nüfusu, para birimi, resmi dili ve vize politikası hakkında önemli bilgiler bulacaksınız.

Sri Lanka nerede, hangi kıtada? Sri Lanka nüfusu ne kadar?

Sri Lanka, Hindistan Okyanusu'nda adeta bir inci gibi parlıyor. 22 milyon civarındaki nüfusu, etnik çeşitliliği ve muazzam doğal güzellikleriyle Sri Lanka, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Sri Lanka Rupisi'nin kullanımı, ülkenin ekonomik gücünü yansıtırken, Sinhala ve Tamil dilleri de kültürel bir birlikteliği simgeliyor. Hint Okyanusu'nun bu incisi, kültür severler ve doğa tutkunları için unutulmaz anılarla dolu bir destinasyondur.

SRİ LANKA COĞRAFİ KONUMU

Sri Lanka, Güney Asya'da, Hindistan'ın güneyinde yer alır. Hint Yarımadası'nın güneyinde, Maldivler'in doğusunda bulunan bu tropikal ada ülkesi, Asya kıtasında konumlanmıştır.

SRİ LANKA NÜFUSU NE KADAR?

Sri Lanka'nın nüfusu, yaklaşık olarak 22 milyon kişidir. Bu, etnik çeşitliliği ve kültürel zenginliği içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.

SRİ LANKA PARA BİRİMİ NEDİR?

Sri Lanka'nın resmi para birimi Sri Lanka Rupisi'dir (LKR). Rupi, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

SRİ LANKA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Sri Lanka'nın resmi dili Sinhala ve Tamil'dir. Sinhala, ülkede çoğunlukla konuşulan dil iken, Tamil de resmi bir dil olarak kullanılmaktadır.

SRİ LANKA VİZE POLİTİKASI

Sri Lanka, vize isteyen bir ülkedir. Yabancı ziyaretçiler, Sri Lanka'yı ziyaret etmeyi planlıyorsa önceden vize almalıdırlar. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.