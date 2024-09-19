SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda açıklanması beklenen en önemli gündem maddelerinden biri oluyor. Öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların açıklanıp açıklanmadığı sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ