Sözcü TV yayın akışı 13 Ağustos canlı izle! Sözcü TV canlı izleme linki!
Yeni yayın hayatına başlayan Sözcü TV yayın akışı 13 Ağustos 2024 canlı izlemek isteyenler, Sözcü TV canlı izleme linkini araştırıyor. Gazeteci Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV seyircisi ile buluşuyor. Sözcü TV yayın akışı 13 Ağustos canlı izle ve Sözcü TV canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, Sözcü TV yayın akışı 13 Ağustos canlı izle! Sözcü TV canlı izleme linki!
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SÖZCÜ TV YAYIN AKIŞI (13 AĞUSTOS)
- 07:00 SABAH KAHVESİ
- 08:45 PARA POLİTİKA
- 12:00GÜNDEM MASASI
- 16:00 ÖNCESİ SONRASI
- 18:30 3. SAYFA
- 18:40 SZC SPOR
- 19:00 ANA HABER
- 20:15 NOKTA ATIŞI