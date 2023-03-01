Sözcü TV frekans bilgileri nedir? Sözcü TV (Türksat, Digiturk, Kablo Tv) frekans ayarları nasıl yapılır?
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Televizyon yayın hayatına yeni giren Sözcü TV frekans bilgileri nedir ve Sözcü TV (Türksat, Digiturk, Kablo Tv) frekans ayarları nasıl yapıldığı merak ediliyor. Seyircisi ile buluşan Sözcü TV frekans ayarları nasıl yapıldığı ve Sözcü TV frekans bilgileri neler olduğu araştırılıyor. Peki, Sözcü TV frekans bilgileri nedir? Sözcü TV (Türksat, Digiturk, Kablo Tv) frekans ayarları nasıl yapılır?
Ekranların yeni kanalı Sözcü TV frekans bilgileri ve Sözcü TV (Türksat, Digiturk, Kablo Tv) frekans ayarları nasıl yapıldığı gündeme geliyor. Gazeteci Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV yayın hayatına başladı. Sözcü TV frekans bilgileri nedir ve Sözcü TV (Türksat, Digiturk, Kablo Tv) frekans ayarları nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. Sözcü TV frekans bilgileri nedir? Sözcü TV (Türksat, Digiturk, Kablo Tv) frekans ayarları nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…
SÖZCÜ TV FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
Sözcü TV sabah saat 08:00'de yayın hayatına başlıyor ve gece 00:00'da yayın bitiyor. Digiturk, D-Smart, TV Plus, tivibu, Kablo Tv ve Turksat frekans bilgileri şu şekilde:
Digiturk: 60
- D-smart: 93
- Turkcell TV Plus: 69
- Tivibu: 69
- Türksat Kablo TV: 76
- Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3
SÖZCÜ TV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?
Son gelişmeleri ve son dakika haberlerini Sözcü TV'den izlemek isteyen seyirciler Digiturk: 60, D-smart: 93, Turkcell TV Plus: 69, Tivibu: 69, Türksat Kablo TV: 76, Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3 frekanslarını ayarlayarak izleyebilirler.
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