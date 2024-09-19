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Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı?
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Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Perşembe günü Show TV'de izleyici karşısına çıkacak olan ' Siyah Kalp' izleyicisi ile buluşmak için gün sayarken; dizinin kadrosu yayına girmeden heyecan yarattı. Hikayenin başlangıcından itibaren ailenin en kilit ismi ise Sumru Şansalan (Ece Uslu) olacak. Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? İşte detaylar...

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

SİYAH KALP NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizinin çekimleri Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde başladı. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor .

SİYAH KALP YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Siyah Kalp' Perşembe akşamı ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin ikinci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Melek, Sumru'dan intikam almak için gözlerini karartıyorlar. Sumru ise bu yüzleşmeden sonra ne yapacağını bilemiyor. Sevilay'ın uygunsuz fotoğraf krizi ortaya çıkarken, bu durumun sonucunda neler yaşanacağı izleyiciler için merak konusu oluyor. Cihan'ın Melek'e olan bakışları akıllara "Aşk mı doğuyor?" sorusunu getirirken, tanıtımın sonunda görülen yangında neler yaşanacağı en çarpıcı an olarak dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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