SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANLARI 2024! Sınıf öğretmenliğine kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamaları kapsamında sınıf öğretmenlerinin de yer aldığı branşları ve kontenjanları açıkladı. Sınıf öğretmenliği için atanacak kişi sayısı merak konusu oldu. 2024 yılında sınıf öğretmenliği kaç kişinin atanacağı ve atama puanlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, sınıf öğretmenliği kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak?
Sınıf öğretmenliği kaç kişi atanacak ve atama puanı kaç olacak? 20 bin öğretmenin atanacağı duyuruldu. Bu atamalarda sınıf öğretmenliği de dikkate alınacak. Sınıf öğretmeni ataması ve 2024'teki atama puanı gündeme geliyor. Sınıf öğretmenliği atama puanı 2024! Sınıf öğretmeni ataması ne zaman yapılacak?
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2024
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SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE KAÇ KİŞİ ATANACAK 2024?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 kişi atanacak.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI KAÇ OLACAK?
Sınıf öğretmenliği için belirlenen taban puan 50 olarak duyuruldu.
Bakan Tekin'in ifadesine göre, "Bu atamalar sadece KPSS skoruna dayalı değil, yüzde 50 KPSS skoru ve yüzde 50 mülakat skoru ile gerçekleştirilecek" dedi.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMASI NE ZAMAN?
20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.