Sındırgı'da üretici ile tüketici bu pazarda buluşuyor

-Pazarda doğal ürünler satışa çıkıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde cumartesi günleri kurulan Doğal Pazar üreticisinden tüketiciye ürünlerin buluşmasına imkan sağlıyor.

Bölgenin en büyük Pazar yerlerinden olan Cumartesi günleri kurulan Doğal Şehir pazarında Sındırgı ilçesinde üretilen doğal ve organik ürünler satışa sunuluyor. Çevre il ve ilçelerden de Pazar yerini gezmek, doğal ürünleri almak için talep oldukça fazla. Kırsal mahallelerde üretilen sebze ve meyvelerin yanı sıra, doğal peynir, yumurta, ekmek gibi ev tadında ürünleri bulabilmeniz mümkün. Özellikle Pürsünler mahallesinde yetişen doğal yeşillikliler, yüksek rakımlı mahallelerde doğal beslenen hayvanlardan üretilen süt ürünleri bu pazarda yer alıyor. Doğal mandıralar olan evlerde üretilen katkısız ürünler üreticisi tarafından satışa sunuluyor. Bölgedeki üretimin arttırılması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi adına da Sındırgı Belediyesi doğal üreticilere destek sağlıyor. Doğal ürünlerin yanı sıra yaz kış rahatça alışveriş yapılabilen Pazar yerinde A'dan Z'ye her şeyi bulabilmek mümkün. Doğal şehrin doğal pazarı her Cumartesi vatandaşlarla üreticiyi buluşturuyor.