Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sınav giriş belgesinin renkli olup olmadığı hakkında araştırmalar devam ederken YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? Sorusunu bu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? Sınav giriş belgesi çıktısı nasıl olmalı, nereden alınır?

SINAV GIRIŞ BELGESI NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Belge renkli olmak zorunda değildir. Ancak fotoğrafınızın net görülmesi ve siz olduğunuz belli olması için renkli fotokopi almanız tavsiye edilir. Sınav giriş belgesi herhangi bir çıktı hizmeti vermekte olan internet kafe, kırtasiye vb. Yerlerden temin edinebilir.