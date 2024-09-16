Bu yıl 76. düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerini bulurken, drama dalında en iyi dizi Shogun seçildi. Shogun dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Shogun dizisi nereden izlenir? Detaylar haberimizdedir…

SHOGUN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Shogun, 1600'lerin Japonya'sında, dönemin seyrini değiştiren büyük bir iç savaşın başlangıcında geçiyor. Hikayede, Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalan gizemli bir Avrupa gemisinin keşfedilmesiyle zorlu bir duruma düşer. Bu sırada, Vekiller Konseyi'ndeki düşmanlarının birleşip ona karşı harekete geçmesiyle, Toranaga hayatta kalmak ve gücünü korumak için çetin bir mücadele vermek zorunda kalır.

SHOGUN DİZİSİ OYUNCU KADROSU