Seyfettin Boğazlı kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Seyfettin Boğazlı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Seyfettin Boğazlı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Seyfettin Boğazlı kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Seyfettin Boğazlı nereli? Detaylar haberimizdedir…

SEYFETTİN BOĞAZLI KİMDİR?

Seyfettin Boğazlı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.