Şevket Turoğlu kimdir? CHP Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Şevket Turoğlu Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Yunak Belediye Başkan adayı ise Şevket Turoğlu. Şevket Turoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞEVKET TUROĞLU KİMDİR?

"21.09.1962 tarihinde Yunak Karataş mahallesinde doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Yunakta bitirdi. Sonrasında Akşehir lisesinden mezun oldu. 1988 yılında Konya il Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde Memur olarak işe başladı. 1992 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı iş kolunda Sendika kuruculuğunda bulundu. (Kültür ve Sanat Sen Emekçileri Sendikası) 2015 yılında Yunak İlçe Atatürk Halk Kütüphanesine kendi kararımla tayin oldu. 2023 yılında emekli olmamla birlikte görevi kütüphane çalışma arkadaşlarıma devretti.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.