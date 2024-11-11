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Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

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Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

SERDAR ORTAÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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