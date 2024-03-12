Şenol Eroğlu kimdir? CHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Şenol Eroğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Pozantı Belediye Başkan adayı ise Şenol Eroğlu. Şenol Eroğlu kimdir? Şenol Eroğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞENOL EROĞLU KİMDİR?

Şenol Eroğlu, 1960 yılında Adana'nın Pozantı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra lise eğitimini Adana Endüstri Meslek Teknik Lisesi'nde başarıyla tamamladı. Yaklaşık 40 yıldır ticaretle uğraşan Eroğlu, bu süre zarfında Pozantı ilçesinin sağlık, eğitim, ekonomi ve turizm gibi çeşitli alanlarındaki çalışmalara aktif olarak katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan bağlılığıyla bilinen Eroğlu, siyasi arenada da aktif rol aldı. Pozantı ilçe yönetimi ve il yönetiminde çeşitli görevler üstlendi. CHP Pozantı İlçe Başkanlığı görevini de yürüttü. Evli olan Şenol Eroğlu, iki erkek çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.