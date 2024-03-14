Semih Dere kimdir? CHP Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Semih Dere kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Çivril Belediye Başkan adayı ise Semih Dere. Semih Dere nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SEMİH DERE KİMDİR?

Semih Dere, 1987 yılında Denizli'de hayata gözlerini açtı. İlköğrenimini Çivril'de tamamladıktan sonra 2005 yılında Denizli Erbakır Fen Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimine İstanbul Kültür Üniversitesi'nde devam eden Dere, 2010 yılında Endüstri Mühendisliği ve İşletme bölümlerinden başarıyla mezun oldu. Ardından, 2012 yılında aynı üniversitede İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi Programı'nda yüksek lisansını tamamladı.

İşletme alanında doktora eğitimi almak üzere İstanbul Kültür Üniversitesi'ne devam eden Semih Dere, derslerini tamamladıktan ve yeterlilik sınavını başarıyla geçtikten sonra tez aşamasında eğitimine ara verdi. İş hayatına üniversite bünyesinde Mühendis olarak başlayan Dere, daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi ve Üst Düzey Yönetici olarak çalıştıktan sonra memleketi Çivril'e döndü.

2017 yılında kendi adını taşıyan Dere Mimarlık Mühendislik firmasını kurarak inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Semih Dere, 2019 yılında Dora Girişimcilik firmasıyla züccaciye ve ev tekstili sektörlerinde de iş yapmaya başladı. Aynı zamanda siyasi alanda da aktif olan Semih Dere, 2017 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Çivril İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2019 seçimlerinde CHP İlçe Belediye Meclis Üyesi seçilerek İmar Komisyonu Üyeliği ve İmar Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Halen CHP Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Evli olan Semih Dere'nin bir kız çocuğu bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.