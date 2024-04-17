Sandık Kokusu 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Sandık Kokusu dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sandık Kokusu 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sandık Kokusu 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Sandık Kokusu yeni ölüm izleme linki var mı?

Sandık Kokusu SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu 17. Bölüm (Son Bölüm)

Sandık Kokusu'nun 17. Bölümünde; Adnan'ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan'ın dikkatini, Reha'nın laf arasında anlattığı Filiz'in geçmişi çeker. Irmak, Adnan'ın yanına yalıya geri dönüp her şey yolundaymış gibi davranır. Cevdet'in de yardımıyla Karsu'yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Peki bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu'nun Atilla'ya tepkisi ne olacaktır? Atilla'nın artık babasını ikna etmek için bir planı vardır ve konuşmak için çiftliğe doğru yola çıkar. Filiz de Türkan'la birlikte, Hasan'ın düzenlediği sıra gecesindedir. Atilla'nın geldiğini duyan Hasan, çalışma odasına çekilir. O sırada tuvalete gitmek için odadan ayrılan Filiz, fırsattan istifade etrafa bakınır. Hasan ve Atilla, çalışma odasında konuşurken kapı açılır fakat içeri giren kimdir?

Sandık Kokusu son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Sandık Kokusu 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 19. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.