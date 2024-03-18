Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli?
AK Parti tarafından Konya-Akşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Salih Akkaya hakkında merak edilenler araştırılıyor. Salih Akkaya'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya oldu. Peki, Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli?
SALİH AKKAYA KİMDİR?
- 1965 yılında Değirmen Köyü'nde doğdu. 1975 yılında ailesi ile birlikte Akşehir Ahi Celal Mahallesi'ne taşındı. 1977 yılında Cumhuriyet İlkokulu'nu, 1980 yılında Atatürk Ortaokulu'nu, 1984 Yılında Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü birincilikle, 1988 yılında S.Ü.Ziraat Fakültesini ikincilikle bitirdi. 1996 yılında Yüksek Mühendis, 2004 yılında doktora çalışmasını tamamlayarak "Bilim Doktoru" unvanını aldı.
- Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde teknik eleman olarak çalıştı. Köy Hizmetleri Konya İl Müdürlüğü'nde Kontrol Mühendisi olarak çalışmakta iken, 20 Ocak 2003 tarihinde İl Müdürü olarak atandı. 19 Mart 2007 tarihinde, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi. Halen bu görevini sürdürürken istifa ederek, 31 Ekim 2013 tarihinde AK Parti'den Akşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracaat etti. 21 Ocak 2014 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Akşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Dr. Salih AKKAYA, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Akşehir Halkı'nın teveccühü ile Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 5 yıllık görev süresini tamamlamasının ardından, Cumhur İttifakı'ndan Akşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Akkaya yeniden Akşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi.
- Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih AKKAYA, bu güne kadar çalıştığı Valiler tarafından toplam 15 adet takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi, ve bir aylık maaşla ödüllendirilerek taltif edildi.
- Görev yaptığı sürede, Akşehir ve köylerine Yağmurlama - Damlama Sulama, İçme Suyu, Kanalizasyon, Doğal Arıtma, Asfalt yol yapım ve bakım, İmarlık Köy Yerleşim yeri plan çalışmalarında doğrudan, eğitim, sağlık v.b. yatırımlarda dolaylı olarak katkı sağladı.
- İmar ve kentsel iyileştirme, kentsel dönüşüm, altyapı yerel yönetimlerde yeniden yapılanma konularında toplantı, seminer ve kurslara katılarak deneyimini artırdı. Almanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Bosna - Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Suriye'de teknik ve turizm amaçlı incelemelerde bulundu.
- AB Fonları ile Zafer Kalkınma Ajansı Fonları'ndan desteklenen projeleri bulunan Salih AKKAYA'nın ekip arkadaşları ile en son hazırladığı ve Genel Koordinatörlüğünü üslendiği 225.000 Avroluk Coğrafi Bilgi Sistemleri(şehrin altyapı ve imar bilgileriyle genel bilgilerinin sayısallaştırılması) projesi, 82 adet AB proje arasından puanlama sonucu ikinci sırada seçilmiş ve AB fonlarından hibe desteğine hak kazanmıştır.
- Konya'da faaliyet gösteren Akşehirliler Derneği yönetim kurulu üyeliği, 1999-2001 yıllarında Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yıllarında Kalkınma Kurulu Üyeliği ve Kentsel - Sosyal Altyapı İhtisas Komisyon Başkanlığı, 2010 yılından beri Özel İdare Spor Kulübü (Bölgesel Amatör Liginde) Başkanlığı, Özel İdare ve Kütahya Belediyesi'nde ortak olduğu Dübecik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
- Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih AKKAYA evli ve dört çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.