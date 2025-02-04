Salı günü hangi diziler var? 4 Şubat Salı TV'de bu akşamki diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 4 Şubat 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 4 Şubat 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı
ATV: Bir Gece Masalı
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Bahar
NOW TV: dizi yok
Star TV: Sen Ağlama İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 ŞUBAT
14.35 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Türk Sineması "Pota"
02.00 Lingo Türkiye