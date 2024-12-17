Salı günü hangi diziler var? 17 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Aralık 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Kanal D: dizi yok

Show TV: Bahar (20.00)

NOW TV: Şakir Paşa Ailesi (20.00)

Star TV: Sen Ağlama İstanbul (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 ARALIK

13:25 Seksenler

14:55 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Teşkilat