Saide Arslan Çalışkan kimdir? CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan Adayı Saide Arslan Çalışkan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı ise Saide Arslan Çalışkan. Saide Arslan Çalışkan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN KİMDİR?

27.09.1971 tarihinde Erzurum ili İspir ilçesinde doğdu. Ailesi 1972 yılında Erzurum'dan Kocaeli ili Darıca ilçesine göç edince, bu tarihten itibaren Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Piyale Sokakta bulunan evinde yaşamaya başladı. Ev kadını annesi, inşaat işçisi babası ve üç kardeşiyle birlikte 1987 yılına kadar bu evde yaşadı.

Daha sonra aynı mahallede İstasyon Caddesi üzerinde bulunan evlerine taşındı. İlkokulu ilçenin Abdi İpekçi Mahallesinde bulunan Barış İlkokulunda, ortaokulu Sırasöğütler Mahallesinde bulunan 60. Yıl Ortaokulunda okudu.

Lise eğitimimi ise Gebze Sarkuysan Lisesinde tamamladıktan sonra, Üniversite eğitimini Ankara Hukuk Fakültesinde bitirip, Ankara Barosunda avukatlık stajını yaptı.1996 yılından itibaren Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde serbest avukatlık yapmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.