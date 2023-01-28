Sahra Şaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Sahra Şaş kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sahra Şaş kimdir? Sahra Şaş kaç yaşında, nereli? Sahra Şaş İnstagram hesabı! Sahra Şaş hangi dizilerde oynadı?

Sahra Şaş, oyunculuk kariyerine Tatar Ramazan dizisiyle adım atmıştır. Dokuz Oğuz dizisiyle adından söz ettiren Sahra Şaş kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Sahra Şaş kimdir? Sahra Şaş kaç yaşında, nereli? Sahra Şaş İnstagram hesabı! Sahra Şaş hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Şaş, 14 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Kürt kökenli ve Kürtçeyi çok iyi derecede konuşuyor. At binme ve kılıç kullanma gibi yeteneklere de sahip olan oyuncu, hayali olan oyunculuk adına eğitimler aldı. Sahra Şaş oyunculuk kariyerine 2013 yılında ATV'de yayınlanan Tatar Ramazan dizisiyle adım attı. 2014 yılında Adını Kalbime Yazdım, 2015 yılında Aşkı Dili Yok dizisinde rol aldı.