Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yenipazar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Yenipazar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yenipazar Belediye Başkan Adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET FETHİ YILDIZ KİMDİR?

Ahmet Fethi Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yenipazar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YENİPAZAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yenipazar adayı belli oldu. Saadet Partisi Yenipazar Belediye Başkan Adayı Ahmet Fethi Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.