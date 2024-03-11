Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu?

Güncelleme:

Saadet Partisi'nin Aydın Yenipazar belediye başkan adayı, Yenipazar ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Yenipazar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yenipazar Belediye Başkan Adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Yenipazar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Yenipazar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yenipazar Belediye Başkan Adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET FETHİ YILDIZ KİMDİR?

Ahmet Fethi Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yenipazar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YENİPAZAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yenipazar adayı belli oldu. Saadet Partisi Yenipazar Belediye Başkan Adayı Ahmet Fethi Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sp Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Sarıçam adayı Sibel Demirci kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Sarıçam belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Saimbeyli adayı Mustafa Kara kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pozantı adayı Mehmet Emin Kaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kozan adayı Serdar Dervişoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karataş adayı Hakan Cengiz kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karataş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karaisalı adayı Ayhan Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İmamoğlu adayı Ercan Toklu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Feke adayı Doğukan Dırağan kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ceyhan adayı Nermin Alırsatar kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aladağ adayı Ahmet Ballı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sultanhisar adayı Selma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Sultanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Söke adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Söke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Nazilli adayı Murat Melezoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Nazilli belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title