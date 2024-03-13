Saadet Partisi Yahyalı adayı Nuh Tosun kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yahyalı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yahyalı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Yahyalı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yahyalı Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NUH TOSUN KİMDİR?

Nuh Tosun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yahyalı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YAHYALI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yahyalı adayı belli oldu. Saadet Partisi Yahyalı Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.