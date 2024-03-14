Saadet Partisi Viranşehir adayı Yasin Kurt kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Viranşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Viranşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Viranşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Viranşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kurt kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YASİN KURT KİMDİR?

Yasin Kurt, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Viranşehir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ VİRANŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Viranşehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Viranşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kurt oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.