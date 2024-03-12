Saadet Partisi Susurluk adayı Murat Savut kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Susurluk belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Susurluk belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Susurluk adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Susurluk Belediye Başkan Adayı Murat Savut kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT SAVUT KİMDİR?

Murat Savut, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Susurluk belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SUSURLUK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Susurluk adayı belli oldu. Saadet Partisi Susurluk Belediye Başkan Adayı Murat Savut oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.