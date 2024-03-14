Saadet Partisi Süleymanpaşa adayı Atakan Yaşar kimdir? 2024 Saadet Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Süleymanpaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Atakan Yaşar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ATAKAN YAŞAR KİMDİR?

Atakan Yaşar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Süleymanpaşa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SÜLEYMANPAŞA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Süleymanpaşa adayı belli oldu. Saadet Partisi Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Atakan Yaşar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.