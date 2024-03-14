Saadet Partisi Söğütlü adayı Özdemir Özcan kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Söğütlü belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Söğütlü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Söğütlü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Söğütlü Belediye Başkan Adayı Özdemir Özcan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖZDEMİR ÖZCAN KİMDİR?

Özdemir Özcan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Söğütlü belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SÖĞÜTLÜ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Söğütlü adayı belli oldu. Saadet Partisi Söğütlü Belediye Başkan Adayı Özdemir Özcan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.