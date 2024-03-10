Saadet Partisi Sincan adayı Öztürk Korkmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sincan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Sincan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sincan Belediye Başkan Adayı Öztürk Korkmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖZTÜRK KORKMAZ KİMDİR?

Öztürk Korkmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sincan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SİNCAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sincan adayı belli oldu. Saadet Partisi Sincan Belediye Başkan Adayı Öztürk Korkmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.