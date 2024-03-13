Saadet Partisi Serinhisar adayı Ömer Yağcıoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Serinhisar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Serinhisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Serinhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Serinhisar Belediye Başkan Adayı Ömer Yağcıoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Ömer Yağcıoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Serinhisar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SERİNHİSAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Serinhisar adayı belli oldu. Saadet Partisi Serinhisar Belediye Başkan Adayı Ömer Yağcıoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.